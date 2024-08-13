Сбор помощи для жителей Курска начали в Солнечногорске

В Солнечногорске стартовал сбор гумпомощи для жителей Курской области. Волонтеры, общественники и неравнодушные люди приносят продукты питания длительного хранения и быстрого приготовления, медикаменты и перевязочные материалы.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков подчеркнул, что жителям Курской области сейчас необходима поддержка. Со штабом волонтеров выстроено четкое взаимодействие, чтобы люди быстро получали все необходимое. Весь гуманитарный груз доставят на центральный склад «Волонтеров Подмосковья» в Балашихе.

Помочь в акции «Доброе дело» может каждый. Пункты приема работают на улице Вертлинская, 1 и Дзержинского, 13.

Они открыты с 9:00 до 19:00. Контактный телефон: 8 926 138-19-31.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».