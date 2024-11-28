Сбор подарков к Новому году для детей из новых регионов начался в Подольске

Чемпион мира по боксу Денис Лебедев передал первую партию гуманитарной помощи в рамках акции «Доброе дело». К инициативе также присоединились трудовые коллективы округа, жители Подольска, депутаты и неравнодушные люди. Вместе они соберут новогодние подарки, которые отправят детям из новых регионов России.

Проект «Доброе дело» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Любой желающий сможет направить сладкие подарки и игрушки детям из новых субъектов Российской Федерации, а также из приграничных районов Курской и Белгородской областей. Акция продлится до 8 декабря. Вместе мы можем больше!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Жители могут передать новогодние подарки в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1. Он работает с 10:00 до 18:00.

Помимо «Доброго дела», продолжается сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Им понадобятся зимняя одежда, обмундирование, инструменты, бытовая техника, продукты питания, медикаменты и средства личной гигиены.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».