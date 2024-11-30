Сбор подарков для детей на длительном лечении начался в Коломне

В Коломне продолжается благотворительная акция «Коробка храбрости». Жители округа могут принять в ней участие и подарить игрушки детям, которые борются с тяжелыми заболеваниями в больницах и хосписах.

Любой житель Коломны может купить для детей игрушки, книги, раскраски, конструкторы и наборы для творчества. Все принадлежности передадут пациентам на длительном лечении.

В акции также приняли участие глава городского округа Александр Гречищев и главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

«Жители активно откликнулись на призыв собрать „Коробку храбрости“. Отвлечь детей от болезненных медицинских процедур и похвалить их за храбрость может каждый. Акция продлится до 5 декабря», — отметил Александр Гречищев.

Ребенок может выбрать из коробки любой подарок — награду за борьбу с серьезным недугом.

«В наших детских стационарных отделениях мы стараемся создать обстановку, приближенную к домашней, отвлечь детей с помощью вот таких призов за храбрость от порой болезненных процедур. Тогда и выздоровление наступает быстрее», — сказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

В Коломне «Коробка храбрости» находится в отделении МФЦ по адресу: улица Уманская, 20. Сбор продлится до 5 декабря.

Отметим, по санитарным правилам для детей принимают только новые товары.

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