Сбор подарков для детей из новых регионов начался в Лобне

Жителей Лобни пригласили принять участие в благотворительной акции «Добрый Новый год». Волонтеры собирают подарки для детей из новых и приграничных субъектов, а также гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.

Акция в Московской области проходит с 27 ноября по 8 декабря в рамках губернаторского проекта «Доброе дело». Жители региона могут принести сладкие подарки и игрушки для детей из новых и приграничных территорий.

Также в рамках акции проходит сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Бойцам необходимы зимняя одежда, обмундирование, инструменты, бытовая техника, продукты питания, медикаменты и средства личной гигиены.

Основной пункт приема в Лобне находится на Чехова, 5. Он работает с 11:30 до 20:00 с перерывом на обед с 14:00 до 14:30.

Единый день сбора гуманитарной помощи пройдет в Лобне 6 декабря. Принять в нем участие можно во втором корпусе дома № 13 на Мирной улице. Пункт будет работать с 10:00 до 18:00.

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