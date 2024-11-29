Жителей Солнечногорска пригласили принять участие в акции «Коробка храбрости»

Акция «Коробка храбрости», организованная местным отделением «Единой России», проходит в Солнечногорске. Все желающие могут принести подарки для детей, которые находятся на лечении в Солнечногорской больнице.

«Коробка храбрости» расположена в общественной приемной партии по адресу: улица Советская, дом № 2. В нее можно положить наборы конструкторов, куклы, игрушечные машинки, детскую литературу, материалы для творчества, раскраски, фломастеры и цветные карандаши. Обязательное условие — все передаваемые вещи должны быть новыми и в упаковке.

«Дети получают подарки за проявленную храбрость во время неприятных процедур, что помогает поднять им настроение», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Акция проходит ежегодно по всей стране, боксы устанавливаются в приемных «Единой России» и у партнеров. Основное внимание уделяется детям, находящимся на длительном лечении в больницах и хосписах. В 2023 году в данной инициативе приняли участие более 100 тысяч человек.

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