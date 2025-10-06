Сбор отслужившей электроники организуют в Луховицах 8 октября

Впервые в Луховицах пройдет масштабный сбор отслужившей бытовой техники и электроники. Акция пройдет в среду, 8 октября, с 10:00 до 16:00 на площади перед Домом культуры «Старт».

Организаторы призывают всех неравнодушных жителей принять участие в мероприятии и сдать старую электронику на вторичную переработку.

«Мы приглашаем всех жителей округа принять участие в этой важной экологической инициативе. Сдавая старую технику, вы не просто избавляетесь от хлама, но и вносите реальный вклад в охрану окружающей среды», — сообщили организаторы.

На акцию можно принести практически любую технику, работающую от электросети. Это могут быть мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, телевизоры, а также мелкая бытовая техника, такая как тостеры, мультиварки, микроволновые печи и даже стиральные машины.

Стоит обратить внимание на то, что к приему не подлежат люминесцентные лампы, источники бесперебойного питания и батарейки. Вся собранная техника будет направлена в Фонд рационального природопользования для утилизации и переработки на собственной площадке, расположенной в Подмосковье.