Сбор новогодних подарков для детей новых регионов начался в Красногорске

Члены партии «Единая Россия» организовали сбор подарков к Новому году для детей в новых регионах. Партию гуманитарной помощи отправят 15 декабря.

«Мы готовимся к Новому году заранее. Сегодня за свой счет мы приобрели, и будем делать это в течение месяца. Я думаю, что 15 декабря будет сформирован большой, существенный груз, и он отправится в новые территории. Стараемся помогать. Стараемся, чтобы люди чувствовали нашу помощь. Призываем всех, у кого есть возможность и желание, приходите к нам, помогайте!» — призвал Роман Володин.

В отделении «Единой России» собирают игрушки, сладкие подарки и вещи для детей. Одним из первых акцию поддержал депутат Мособлдумы Роман Володин.

До 15 декабря любой желающий может внести свой вклад в общий сбор.

«Несмотря на то, что у детей сейчас сложный период, праздник у детишек все равно должен быть. Мы должны им создавать настроение. Они должны чувствовать нашу поддержку. Здесь важно, чтобы участвовал каждый. Чем больше мы сможем собрать, тем больше детишек будет счастливых в этот волшебный праздник», — сказал Богдан Андриянов.

Подарки можно принести в офис в Красногорске по адресу: улица Лесная, дом № 9. Отделение работает с 10:00 до 17:00 по будням.

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