Сбор наказов в Народную программу «Единой России» начался в Химках

Партия продолжает работу над новой редакцией документа, который определит ключевые направления развития на ближайшие пять лет. Для удобства жителей в округе запустили мобильные пункты сбора инициатив.

Граждане могут оставить свой наказ прямо во время прогулки или по пути с работы. До 29 мая такие пункты будут работать в парках, скверах, на набережных, площадях и в крупных торговых центрах. Волонтеров можно узнать по брендированной форме партии.

22 мая с 16:00 до 20:00 оставить наказ можно в сквере «Юбилейный» у фонтана, у торгового центра «Лига», а также в парке «Дубки» у самолета ЛА-7.

С 23 по 26 мая с 11:00 до 15:00 и с 16:00 до 20:00 активисты будут принимать обращения в парке имени Толстого возле развлекательного комплекса «Космос», у торгового центра «Мега» и в парке имени Величко в Сходне рядом с концертной площадкой.

С 27 по 29 мая с 16:00 до 20:00 пункты продолжат работу возле «Энергомаша» на Ленинградской улице, у мемориальной арки научно-производственного объединения имени Лавочкина на улице Победы, а также в парке «Эко-Берег» в микрорайоне Левобережный.

«Народная программа — это не формальный документ, а результат прямого диалога с жителями. Именно поэтому важно сделать процесс сбора предложений максимально удобным и доступным для каждого. Все инициативы, которые сегодня озвучивают химчане, напрямую влияют на дальнейшее развитие округа», — подчеркнула муниципальный депутат Инна Монастырская.

За последние годы в муниципалитете благодаря реализации Народной программы удалось отремонтировать три медицинских учреждения, построить четыре детских сада и две школы, обновить учреждения культуры и спорта, благоустроить более 100 дворов и запустить 17 новых транспортных маршрутов. От жителей уже собрано более 4,5 тысяч новых наказов.

«Мое обращение касается благоустройства и развития инфраструктуры микрорайона Сходня. Хотелось бы видеть больше современных общественных пространств и удобных пешеходных зон. Хорошо, что у жителей есть возможность напрямую озвучить свои предложения», — поделился местный житель Дмитрий.

Направить свои инициативы также можно через сайт, в общественных приемных партии или по телефону горячей линии.