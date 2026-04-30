Сбор наказов в Народную программу активно продолжается в Чехове

В Чехове, как и во всем Подмосковье, идет сбор наказов в новую Народную программу «Единой России». Жители области уже внесли больше 12 тысяч предложений, которые определят главные задачи в регионе на ближайшие пять лет — они лягут в основу кампании партии на выборах в Госдуму и Мособлдуму в сентябре.

Программа строится на наказах людей, экспертных оценках и национальных целях, которые поставил президент Владимир Путин. «Единая Россия» ежегодно гарантирует выделение бюджетных средств для реализации задач, обозначенных в программе.

«Мы с большой отдачей участвуем в этом важном мероприятии. Для меня как для человека, который ежедневно общается с самыми разными людьми и видит их проблемы, это возможность реального влияния на улучшение нашего общего будущего. Мои сотрудники также активно принимают участие в процессе сбора наказов», — рассказала заведующая Центральной библиотекой Чехова Юлия Васькянина.

Активно в этой программе участвуют и жители муниципалитета. «В целом, идея с Народной программой хорошая. Я предложила обновить детскую площадку возле ДК „Дружба“. Мы надеемся, что будем услышаны и появится новая площадка», — поделилась жительница Чехова Наталья Курчангина.

Предыдущую Народную программу в Подмосковье выполнили на 98%. В нее вошли 780 тысяч наказов. В Чехове построили новый корпус школы № 10, отремонтировали дошкольное отделение лицея № 4, обновили школьные автобусы и каскад прудов на реке Теребенке.

«Наши волонтеры собирают в среднем от 100 наказов ежедневно. Это будет потом обобщено по группам, по направлениям: ЖКХ, образование, здравоохранение, культура, спорт. И это будет основным приоритетом партии на ближайшие пять лет», — отметил депутат Госдумы Александр Коган.