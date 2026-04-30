Сбор наказов в Народную программу активно продолжается в Чехове
В Чехове, как и во всем Подмосковье, идет сбор наказов в новую Народную программу «Единой России». Жители области уже внесли больше 12 тысяч предложений, которые определят главные задачи в регионе на ближайшие пять лет — они лягут в основу кампании партии на выборах в Госдуму и Мособлдуму в сентябре.
Программа строится на наказах людей, экспертных оценках и национальных целях, которые поставил президент Владимир Путин. «Единая Россия» ежегодно гарантирует выделение бюджетных средств для реализации задач, обозначенных в программе.
«Мы с большой отдачей участвуем в этом важном мероприятии. Для меня как для человека, который ежедневно общается с самыми разными людьми и видит их проблемы, это возможность реального влияния на улучшение нашего общего будущего. Мои сотрудники также активно принимают участие в процессе сбора наказов», — рассказала заведующая Центральной библиотекой Чехова Юлия Васькянина.
Активно в этой программе участвуют и жители муниципалитета. «В целом, идея с Народной программой хорошая. Я предложила обновить детскую площадку возле ДК „Дружба“. Мы надеемся, что будем услышаны и появится новая площадка», — поделилась жительница Чехова Наталья Курчангина.
Предыдущую Народную программу в Подмосковье выполнили на 98%. В нее вошли 780 тысяч наказов. В Чехове построили новый корпус школы № 10, отремонтировали дошкольное отделение лицея № 4, обновили школьные автобусы и каскад прудов на реке Теребенке.
«Наши волонтеры собирают в среднем от 100 наказов ежедневно. Это будет потом обобщено по группам, по направлениям: ЖКХ, образование, здравоохранение, культура, спорт. И это будет основным приоритетом партии на ближайшие пять лет», — отметил депутат Госдумы Александр Коган.
Депутат фракции «Единая Россия» Алексей Батогов рассказал, что провел более 30 встреч с избирателями, собрал почти 500 наказов. «Призываю жителей не оставаться в стороне и подавать свои предложения и наказы в новую Народную программу, с которой мы пойдем на выборы в Мособлдуму», — сказал депутат.
В 2026 году в регионе запланировали построить около 50 новых школ и садов, отремонтировать более 90 образовательных учреждений, 37 домов культуры и детских школ искусств. В Чехове благоустроят бульвары «Березовая роща» и «Воинской славы», готовится масштабная модернизация электроснабжения, достраивают детскую поликлинику на 500 мест. Направить свои инициативы можно на официальном сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии во всех муниципалитетах Подмосковья и по бесплатному номеру горячей линии.