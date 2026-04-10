Сбор наказов для новой Народной программы начался в Зарайске

Партия «Единая Россия» начала формировать новую редакцию Народной программы. В основу документа будут положены предложения жителей и отраслевых экспертов.

Пункт сбора наказов в Зарайске расположен в общественной приемной партии на Ленинской улице, 46. Жители также могут предложить свои инициативы по телефону горячей линии 8-800-200-89-50 или в электронной форме на сайте есть результат.рф.

Благодаря Народной программе в Зарайске достигнуты реальные результаты. Одним из ключевых направлений является модернизация многоквартирных домов. За последние пять лет в округе капитально отремонтировали более 150 МКД, тысячи семей получили возможность жить в более комфортных и безопасных условиях.

В 2026 году планируют отремонтировать еще 11 домов, по трем из них работы уже стартовали. Так, в доме № 4 по улице Железнодорожной в селе Макеево, полностью заменили старую стропильную систему на новые усиленные балки, утеплили чердак. Сейчас строители меняют шифер на современный металл — такая кровля прослужит около 50 лет. Также будет установлена новая водосточная система.

«Партия отчитывается за каждый пункт. В Московской области народная программа за пять лет выполнена более чем на 93%. Построены школы, отремонтированы объекты, решены проблемы конкретных дворов. Теперь время собирать новые наказы», — подчеркнул кандидат предварительного голосования, депутат Госдумы Никита Чаплин.