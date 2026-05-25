Сбор наказов для новой Народной программы начали в Коломне

«Единая Россия» начала сбор предложений в новую Народную программу, с которой пойдет на сентябрьские выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд муниципальных советов депутатов. Высказать свои идеи может любой желающий.

Инициативы жителей готовы принять в общественных приемных партии, на платформе естьрезультат.рф, а начиная с 20 мая — в мобильных пунктах, которые разместят в общественных пространствах подмосковных городов.

Дмитрий из Коломны на собственном опыте убедился, что предложения, переданные в Народную программу, действительно становятся реальностью. В 2021 году он написал о благоустройстве парка Мира. И его услышали, как и многих других, — территория обрела современный вид.

На сегодняшний день в городском округе Коломна уже собрали порядка 1000 предложений в новую Народную программу. Свои пожелания жители оставляют в общественной приемной «Единой России», на встречах с депутатами, а с 20 мая рассказать о них стало еще проще — в парках и скверах округа волонтеры «Молодой гвардии» развернули специальные мобильные пункты.

«Эти точки находятся в парке 50 лет Октября, в сквере Зайцева, в торговом центре РИО и в городе Озеры возле торгового центра. Вы можете встретить ребят в красивых майках с планшетами, которые соберут наказы и передадут в партию „Единая Россия“», — рассказала волонтер Вера Глушенок.