Сбор наказов для новой Народной программы начали в Коломне
«Единая Россия» начала сбор предложений в новую Народную программу, с которой пойдет на сентябрьские выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд муниципальных советов депутатов. Высказать свои идеи может любой желающий.
Инициативы жителей готовы принять в общественных приемных партии, на платформе естьрезультат.рф, а начиная с 20 мая — в мобильных пунктах, которые разместят в общественных пространствах подмосковных городов.
Дмитрий из Коломны на собственном опыте убедился, что предложения, переданные в Народную программу, действительно становятся реальностью. В 2021 году он написал о благоустройстве парка Мира. И его услышали, как и многих других, — территория обрела современный вид.
На сегодняшний день в городском округе Коломна уже собрали порядка 1000 предложений в новую Народную программу. Свои пожелания жители оставляют в общественной приемной «Единой России», на встречах с депутатами, а с 20 мая рассказать о них стало еще проще — в парках и скверах округа волонтеры «Молодой гвардии» развернули специальные мобильные пункты.
«Эти точки находятся в парке 50 лет Октября, в сквере Зайцева, в торговом центре РИО и в городе Озеры возле торгового центра. Вы можете встретить ребят в красивых майках с планшетами, которые соберут наказы и передадут в партию „Единая Россия“», — рассказала волонтер Вера Глушенок.
Жители Подмосковья уже внесли в новую Народную программу свыше 33 тысяч предложений, многие из них касаются благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. В Коломне тоже уже определили свой рейтинг самых популярных запросов от населения. В основном они связаны с благоустройством, со сферой ЖКХ и ямочным ремонтом дорог. рассказал представитель местного исполкома партии «Единая Россия» Кирилл Сергеев.
В сквере имени Зайцева, где работали волонтеры 20 мая, большинство инициатив касались благоустройства. Люди говорили о Репинских прудах, где хотели бы видеть и детскую зону, и место для тихого отдыха, вспомнили о пляже в Бочманово — месте популярном, но почти лишенном современной инфраструктуры, поднималась дорожная тема, особенно на сельских территориях, но все-таки вопросы по благоустройству пока лидируют.
Мобильные пункты в общественных пространствах округа будут работать до 29 мая. Встреча с волонтерами — это реальная возможность заявить о том, что особенно волнует сегодня, чего не хватает в городе, во дворе, по дороге на работу, в школе или в детском саду. Рассказывая о своих идеях и пожеланиях, жители уже запускают важный процесс перемен к лучшему.