Еще 4 контейнерные площадки обновили в Лобне

В Лобне подвели итоги работы в сфере коммунальной инфраструктуры за этот год. Обсуждали модернизацию контейнерных площадок, установку пунктов сбора вторичных ресурсов и повышение надежности электроснабжения.

В 2024 году в городском округе появилось четыре новые контейнерные площадки, а еще четырнадцать были модернизированы: увеличили их площадь и добавили больше контейнеров. На следующий год уже запланирована реконструкция девяти площадок. Также выбрали тридцать мест для пунктов приема вторичных ресурсов. В них установят баки для текстиля, а также фандоматы для ПЭТ-тары и алюминия. Все адреса точек нанесут на карту для удобства жителей.

Особое внимание уделили электросетям. В этом году в микрорайоне Южный компания «МСК-Энерго» реконструировала четыре километра кабельных линий. На 2025 год «Мособлэнерго» запланировало работы на четырнадцати объектах общей протяженностью более девяти километров.

Обсуждались и другие вопросы, включая обращения жителей.

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