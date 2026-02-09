Сбор книг запустили в библиотеке Серебряных Прудов

С 9 по 15 февраля Центральная библиотека Серебряных Прудов превратится в настоящий штаб книгодарения. В этом году всероссийская акция «Дарите книги с любовью» празднует свой первый большой юбилей — десятилетие.

Мероприятие приурочено к Международному дню книгодарения, который во всем мире отмечают 14 февраля. По словам организаторов, главная миссия инициативы — восстановить традицию дарения книг и напомнить, что бумажное издание остается бесценным подарком. Особое внимание организаторы уделяют библиотекам в малых населенных пунктах и сельских территориях. Благодаря участию жителей, юные читатели в самых отдаленных уголках округа получат доступ к качественной современной литературе.

К участию приглашаются не только жители, но и коллективы организаций, учащиеся школ и представители бизнес-сообщества. Библиотека примет произведения современных отечественных и зарубежных авторов, новые издания классической литературы, детские сказки и энциклопедии с яркими иллюстрациями, а также познавательную и научно-популярную литературу.

Важное условие: книги должны быть в хорошем состоянии. Принести литературу можно в Центральную библиотеку по адресу: микрорайон Центральный, дом № 1.