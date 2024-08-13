Сбор гумпомощи для жителей Курской области организовали в Можайске

Акция по сбору предметов первой необходимости и продуктов для жителей Курской области проходит в Можайске. Там работают три пункта сбора гумпомощи.

Жители Можайского округа приносят в пункты сбора продукты, средства личной гигиены, детское питание и другие вещи. Есть и те, кто помогает финансово.

Волонтеры упаковывают посылки. После их отправят на центральный склад в Балашихе и оттуда доставят в Курск.

В рамках акции «Курск, мы рядом» помощь принимают в трех пунктах сбора: в Можайском культурно-досуговом центре, во Дворце спорта «Багратион» и в «Можайской библиотеке». Сбор продлится до 14 августа.

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