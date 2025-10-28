Сбор гумпомощи для многодетной семьи из Курской области начали в Долгопрудном

Жителей Долгопрудного приглашают поддержать семью из Курской области. В ней 32 ребенка.

В семье Анатолия и Оксаны из Курской области шесть родных и 26 приемных детей. Помочь им предложила председатель Ассоциации многодетных семей Долгопрудного Жанна Мордина.

«Недавно я случайно в волонтерском чате узнала про эту курскую семью. Сразу связалась по телефону с Оксаной, проговорили с ней полтора часа: о детях, о жизни, о радостях и печалях. Это просто героическая женщина, необыкновенная семья», — сказала Жанна Мордина.

Сейчас глава семейства и четыре сына служат в зоне спецоперации. Помощь нужна как никогда, поэтому в Долгопрудном объявили сбор гуманитарной помощи, которую отвезут в Курскую область.

Сбор будет идти до 30 октября. Принимают растительное масло, гречку, рис и макароны, тушенку, сгущенку и конфеты. Также нужна бытовая химия и гигиенические средства.

Помощь собирают в Центре культурно-общественных связей. Информацию можно получить по телефону; 8(495)576-04-25.