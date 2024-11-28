Сбор гумпомощи для детей из новых регионов пройдет в Солнечногорске

Все желающие могут внести свой вклад и принести сладкие подарки и новые мягкие игрушки, конструкторы, куклы, развивающие наборы и многое другое. Пункт сбора находится на базе Молодежного центра «Возрождение» по адресу: улица Дзержинского, дом № 13, вход с торца, четвертый этаж, кабинет № 28. Подарки принимаются в будние дни с 10:00 до 17:00.

«В Новый год каждый из нас может стать настоящим „волшебником“ и подарить радость детям, которые оказались в сложной ситуации. Каждый подарок найдет своего получателя и, я надеюсь, принесет детям тепло, доброту и заботу», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.