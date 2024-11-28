Сбор гумпомощи для детей из новых регионов пройдет в Солнечногорске
Жителей Солнечногорска приглашают принять участие в акции «Добрый Новый год». Волонтеры собирают гуманитарную помощь для детей из новых субъектов Российской Федерации, приграничных районов Курской и Белгородской областей.
Все желающие могут внести свой вклад и принести сладкие подарки и новые мягкие игрушки, конструкторы, куклы, развивающие наборы и многое другое. Пункт сбора находится на базе Молодежного центра «Возрождение» по адресу: улица Дзержинского, дом № 13, вход с торца, четвертый этаж, кабинет № 28. Подарки принимаются в будние дни с 10:00 до 17:00.
«В Новый год каждый из нас может стать настоящим „волшебником“ и подарить радость детям, которые оказались в сложной ситуации. Каждый подарок найдет своего получателя и, я надеюсь, принесет детям тепло, доброту и заботу», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.
Сбор подарков для детей продлится до 8 декабря включительно. Акция организована в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело», ее проводят «Волонтеры Подмосковья».
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