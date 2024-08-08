Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области организовали в Подмосковье

Фото: МИСК

Подмосковные волонтеры организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области в рамках акции «Доброе дело». Им отправят медикаменты, продукты, средства личной гигиены, одежду и другие полезные вещи.

Как рассказали в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья, желающие могут принести вещи в ближайший пункт сбора в своем городе. Их адреса доступны по ссылке.

«Сейчас наша главная задача — сделать все, чтобы помочь людям. Принести необходимые товары можно в ближайший пункт сбора в своем городе, волонтеры Подмосковья все соберут на центральном складе в Балашихе, отсортируют и оперативно доставят в Курск. Подмосковье всегда готово прийти на помощь», — сказал глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Фото: МИСК
1/2
Фото: МИСК
2/2

Присоединиться к акции также могут предприниматели. Для этого нужно связаться с волонтерами на info@volontermo.ru или через сообщество движения.

Узнать подробнее можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Нарушили все табу. Кто приказал Зеленскому атаковать Курскую область

Война и мир Евгения Поддубного

С кем поведешься. О заразности украинского карго-культа

ЦБ увидел признаки замедления роста экономики. Почему это произошло?

Медийное наступление и вау-эффект. ВСУ понимали, что вылазка на Курскую область провалится

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте