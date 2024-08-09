Сбор гуманитарной помощи для жителей Курска начался в Воскресенске

Волонтерское движение Московской области запустило оперативный гуманитарный сбор в рамках акции «Доброго дела» для поддержки жителей Курской области. Жители Воскресенска присоединились к акции.

В городском округе Воскресенск 10 августа будут организованы три точки сбора гуманитарной помощи: в общественной территории «Новлянская Ривьера» с 10:00 до 14:00, в парке усадьбы Кривякино с 11:00 до 14:00 и парке «Москворецкий» с 14:00 до 17:00.

Принимаются медикаменты, сухие пайки и продукты длительного хранения, средства личной гигиены, одежда, мелкая бытовая техника, электроприборы и генераторы.

Кроме того, жители могут принести необходимое в ближайшие пункты сбора на улицу Цесиса, 17 в молодежный центр «Олимпиец» и на улицу Ленинская, 1а, в «Воскресенский колледж».

Представители бизнеса также могут внести свой вклад, доставив крупные партии товаров или сделав пожертвования. Для этого необходимо написать на электронную почту info@volontermo.ru

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».