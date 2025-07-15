Сбор гуманитарной помощи для собачьего приюта прошел в Химках

Волонтеры из Химок запустили акцию, направленную на поддержку животных. Активное участие в ней принимают горожане: собирают гуманитарные грузы.

Отделение местного волонтерского ресурсного центра собрало более 30 килограммов корма для четвероногих друзей. Помощь активистам оказывали и неравнодушные жители, переживающие за судьбу собак, оставшихся без хозяев.

«Эта акция — инициатива наших ребят, они предложили собрать корм для животных и отнести в приют, провести время с собаками, накормить их, сделав тем самым доброе дело. У нас самая активная и добрая молодежь, всегда готовая прийти на помощь», — рассказал начальник отдела Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Химок Эльтуран Мамедли.

Совершить добрый поступок может каждый. Приют постоянно нуждается в различных кормах, пеленках, специальной амуниции для выгула, игрушках и лежанках для животных. Присоединиться к акции можно до 20 июля. Собирают все необходимое в ресурсном центре, расположенном по адресу: улица 9 Мая, дом 18Б. Работает организация в будние дни с 10:00 до 17:00.

Проведение подобных мероприятий — мера необходимая. Такие инициативы помогают не только улучшить условия в приютах, но и сформировать ответственное, трепетное отношение к четвероногим друзьям.