Сбой оборудования в ФОК «Глебовец» в Истре устранили за двое суток

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Глебовец» поломку оборудования устранили за двое суток. Ежедневно физкультурно-оздоровительном комплекс посещают около 500 человек.

Поломка произошла оборудования произошла на прошлой неделе. Из строя вышла панель управления оператора, которая отвечает за контроль и управление системой водоподготовки. Устройство перестало реагировать на ввод, из-за чего работу бассейна приостановили, следовательно занятия в секциях и все посещения бассейна отменили. Но уже на следующий день заменили плату сенсорного управления и выполнили ее перепрошивку. На следующие сутки бассейн вновь открылся для посетителей, а спортсмены вернулись к тренировкам.

Стоит отметить, что в секции плавания занимаются около 200 юных спортсменов под руководством профессиональных тренеров.