Сбои с водой и отоплением устранили в Серпухове

Заместитель главы округа Мария Барышева провела очередной еженедельный обход дворов в наукограде Пущино. Такие выезды помогают контролировать состояние городской среды и быстро реагировать на жалобы граждан.

На этой неделе жители дома № 3 на улице Южной сообщили о нескольких проблемах. В некоторых квартирах не было холодной воды, в других — снизилась температура в системе отопления.

Все заявки сразу направили в управляющую компанию «Наш наукоград». Руководитель УК Александра Скрипкина вместе со специалистами выехала на место.

«Сегодня мы совместно с руководством УК проверили объект, пообщались с жителями и убедились, что все нарушения устранены. Холодную воду подали в полном объеме, температуру в батареях привели в норму, входные группы и подвал привели в порядок», — заявила Мария Барышева.

Такие обходы проходят в Пущино каждый четверг. Это позволяет оперативно решать бытовые вопросы и поддерживать комфортную среду для жителей.