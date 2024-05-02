Сбоев на объектах ЖКХ стало на 12% меньше в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 10:54 Сбоев на объектах ЖКХ стало на 12% меньше в Подмосковье Министерство ЖКХ МО

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За неделю в Московской области выявили 280 технологических нарушений на объектах ЖКХ. Это на 12% меньше, чем неделей ранее.

Из 280 сбоев 35 касались теплоснабжения, 44 — горячего водоснабжения, около 200 — обеспечения потребителей электричеством. Помимо этого, за неделю представители ГКУ МО «МОС АВС» провели 31 мероприятие по обеспечению безопасности и антитеррору.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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