Сбоев на коммунальных объектах Подмосковья стало на 13% меньше

За неделю подмосковная аварийно-восстановительная служба взяла на контроль 595 нарушений в работе объектов ЖКХ. Сотрудники ГКУ МО «МОС АВС» зафиксировали устойчивое снижение сбоев в системе горячего водоснабжения, их количество сократилось на 13% по сравнению с предыдущей неделей.

Из общего числа нарушений 131 касался горячего водоснабжения, 87 — холодного водоснабжения, 218 — теплоснабжения, 158 — электроснабжения и одно — водоотведения.

За отчетный период провели 48 выездов оперативных групп и 31 — рабочих бригад в муниципалитеты региона. Также специалисты организовали 32 мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррору.

Всего с начала года МОС АВС осуществила 7501 выезд в муниципальные образования, 1511 раз из которых выезжали рабочие бригады, а оперативные группы — 5990 раз.