Сбережение здоровья сотрудников обсудили в Дубне с делегатами стран БРИКС и СНГ

II Международный форум особых экономических зон — 2024 проходил на площадке особой экономической зоны «Дубна». В нем приняли участие представители бизнес-сообщества из 15 стран мира, в том числе из БРИКС и СНГ. Делегаты обсудили сохранение и сбережение здоровья сотрудников.

Форум прошел при поддержке координационного центра промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства России. За круглым столом обсудили «Здоровье сбережение сотрудников особых экономических зон России». Модератором выступил заместитель начальника МСЧ № 9 медико-биологического агентства России по организационно-методической работе, главный внештатный специалист ФМБА России по организации промышленной медицины Игорь Калинин.

Участники обсудили вопросы охраны здоровья, создание инновационной системы, ее масштабирование на площадках экономических зон и способы получения социального налогового вычета по расходам на лечение и приобретение медикаментов.

Более 500 делегатов из 53 свободных и особых экономических зон приехали на форум. Это представители бизнес-сообществ, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и государственных органов власти из 15 стран мира, включая ОАЭ, Кубу, Иран, Нигерию, Эфиопию, Камбоджу, Беларусь и Узбекистан.

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