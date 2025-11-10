Саженцы сосны высадили в Пионерском лесничестве в Звенигороде

После расчистки территории от опасных деревьев в Пионерском участковом лесничестве Звенигородского филиала «Мособллес» высадили саженцы сосны. Работы проводятся в Одинцовском округе для восстановления леса от последствий урагана июля 2024 года.

Сосну для высадки выбирают не случайно — у нее более устойчивая корневая система и крепкий ствол. Кроме того, она менее подвержена воздействию сильных ветров и ураганов.

Санитарные рубки прежде всего направлены на пожарную безопасность и профилактику заражения других стволов. В Одинцовском городском округе такие мероприятия проводятся сейчас в районе поселка Часцы и Звенигорода. Дополнительная посадка лесных культур запланирована на весну 2026 года. Звенигородский филиал «Мособллес» обслуживает порядка 94 тысяч гектаров леса на территориях Одинцовского и Рузского округов.