Саженцы кленов и черемухи посадили на территории новой школы в Звенигороде

Старт региональной экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе» дали в новой школе в звенигородском микрорайоне Восточный. Здесь высадили почти 30 деревьев: 14 молодых кленов и 13 черемух.

Акцию поддержали глава Одинцовского округа Андрей Иванов, ученики школы, их педагоги и родители, а также активные жители Звенигорода и участники специальной военной операции. Посадка прошла сразу после торжественной линейки.

Добавим, что история акции «День в лесу. Сохраним лес вместе» берет свое начало в 2011 году, когда по инициативе Русского географического общества началось восстановление лесов, погибших в результате лесных пожаров 2010 года. Экологическая акция по сохранению и восстановлению леса традиционно проходит в Подмосковье два раза в год — весной и осенью. Весь сентябрь она будет продолжаться в Одинцовском округе.