Саженцы яблони из Ивантеевского питомника высадили в Тульской области
Один из крупнейших селекционеров Сергей Исаев вывел более 40 сортов яблонь. Среди них — Медуница, Конфетное, Осенняя радость и многие другие. 25 мая исполнилось 123 года со дня рождения ученого.
В памятную дату на территории Центра культурного развития в Веневе состоялось открытие памятника Исаеву. Участники мероприятия высадили 20 саженцев яблонь из лесопитомника в Ивантеевке.
«Пять лет назад вместе с дочерью Сергея Исаева, доктором сельскохозяйственных наук Ириной Исаевой, на территории Ивантеевского лесопитомника в Подмосковье был заложен маточный яблоневый сад», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
В будущем деревья вырастут в красивый цветущий яблоневый сад.
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