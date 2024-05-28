Саженцы яблони из Ивантеевского питомника высадили в Тульской области

Фото: Фото пресс-службы адм-и г. Венева

Один из крупнейших селекционеров Сергей Исаев вывел более 40 сортов яблонь. Среди них — Медуница, Конфетное, Осенняя радость и многие другие. 25 мая исполнилось 123 года со дня рождения ученого.

В памятную дату на территории Центра культурного развития в Веневе  состоялось открытие памятника Исаеву. Участники мероприятия высадили 20 саженцев яблонь из лесопитомника в Ивантеевке.

«Пять лет назад вместе с дочерью Сергея Исаева, доктором сельскохозяйственных наук Ириной Исаевой, на территории Ивантеевского лесопитомника в Подмосковье был заложен маточный яблоневый сад», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В будущем деревья вырастут в красивый цветущий яблоневый сад.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Фейк: на Азовском море зафиксировали аномальное обмеление

Рутинная обязанность. Первые леди Франции и Германии показали равнодушие к холокосту

Фейк: в Москве арестовали начальника службы кадров ГУ МВД Панова

«Лучше все-таки не рисковать». Спасатель объяснил, когда можно помогать утопающим

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте