Саженцы дуба и ели высадили в парке «Лосиный остров» в Мытищах

Ежегодная посадка деревьев прошла в лесопарке «Лосиный остров» в Мытищах. Там появились новые дубы и ели.

Деревья высадили на бывших землях сельскохозяйственного назначения. Такие мероприятия на территории парка проводят ежегодно, рассказали в областном Минэкологии.

«В этот раз высадили дуб и ель, так как эти деревья хорошо адаптированы к местным условиям, устойчивы к болезням и, что важно для „Лосиного острова“, менее подвержены повреждению животными по сравнению с другими породами», — рассказали в ведомстве.

В сентябре в рамках экологического фестиваля в дендрарии «Лосиного острова» высадили деревья плодовых пород, саженцы кустарников бузины и лоха узколистного. А в мае по инициативе Минэнологии в школе микрорайона Барыбино Домодедова появилась аллея памяти из 17 лип, двух кленов и четырех ив.