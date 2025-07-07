Саженцы деревьев высадили на улицах Лыткарина

В рамках программы благоустройства и озеленения округа на улицах высадили новые саженцы деревьев. По просьбам жителей, во дворах появились сирень, чубушник, клен, рябина и береза.

Зеленые насаждения появились в квартале 3А и на Спортивной улице, где жители ждали обновления дворовых территорий. Теперь эти улицы украшают молодые деревья. Помимо высадки деревьев, в этом году в Лыткарине запланировано масштабное озеленение, включающее высадку более 100 тысяч однолетних растений. Работы по озеленению проводятся на наиболее значимых локациях округа.

Особое внимание уделяется следующим объектам: совет депутатов, площадь у ЗАГСа, сквер у МФЦ, «Звезда», Красные ворота, улица Первомайская и ТЦ «Весна». На этих территориях создаются цветники, устанавливаются вазоны с цветами и высаживаются декоративные растения. Отдельное внимание в этом году уделено бульвару Крупенина. Здесь также появятся дополнительные цветники.