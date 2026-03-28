«Сатурн» потерпел поражение в матче против «Спартака»

В футбольном манеже Тамбова прошел матч между Раменским «Сатурном» и тамбовским «Спартаком». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

«Черно-синие» давно не выступали в манежах, что стало серьезным испытанием для команды. Роковой гол пропустили уже в начале встречи, что во многом предопределило ее итог.

Несмотря на поражение, настрой в команде остается оптимистичным. Нападающий Максим Богданец подчеркнул, что клуб сделает выводы из неудачи и нацелен взять три очка в домашнем матче.

Болельщики из Раменского активно поддерживали команду на протяжении всей игры. После матча они не стали обвинять игроков, а проявили понимание, отметив, что команде нужно сыграться. Фанаты заверили, что будут рядом с командой в любом городе и на любой игре.