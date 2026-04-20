«Сатурн» одержал победу над «Салютом» в непростом матче

Раменский футбольный клуб «Сатурн» одержал победу над белгородским «Салютом» со счетом 2:1. Это уже вторая домашняя победа подряд для раменской команды.

Матч посвятили памяти ушедших болельщиков клуба. Начался он с минуты молчания и специального клипа с фотографиями фанатов, что задало серьезный тон встрече.

С первых минут игра складывалась непросто для хозяев поля. Уже в первом тайме их ряды поредели — Богдан Мацола получил красную карточку. В конце второго тайма за бурное проявление эмоций был удален с поля и главный тренер Артем Куликов. Но вместо того чтобы уйти в подтрибунное помещение, Куликов остался с болельщиками на южной трибуне и продолжал руководить командой. Болельщики подходили к тренеру, выражали поддержку, поднимали руку в знак уважения. Такое единение с фанатами — редкость в современном футболе.

Герои матча проявили характер. Николай Генчу сравнял счет. А победный гол получился курьезным — после удара Камиля Муллина защитник гостей срезал мяч в собственные ворота.

Следующий матч в Раменском пройдет 2 мая. Черно-синие сразятся с «Квантом» из города Обнинск.