Саночники Подмосковья выиграли 7 медалей на всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Московской области выиграли семь медалей на всероссийских соревнованиях Кубок Кубков — 2025». В копилке региона три золота, серебро и три бронзы.

Соревнования проходили два дня в Сочи. На старт вышли более 50 спортсменов из восьми регионов России. Всего среди участников разыграли 11 комплектов наград.

Во второй турнирный день саночницы Виктория Демченко и Олеся Михайленко заняли первое место в спринте на двухместных санях. Еще одно золото досталось Дарье Олесик в одиночном спринте среди женщин.

В мужских одноместных санях Павел Репилов занял третье место.