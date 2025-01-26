Саночники Подмосковья выиграли 7 медалей на всероссийских соревнованиях
Спортсмены из Московской области выиграли семь медалей на всероссийских соревнованиях Кубок Кубков — 2025». В копилке региона три золота, серебро и три бронзы.
Соревнования проходили два дня в Сочи. На старт вышли более 50 спортсменов из восьми регионов России. Всего среди участников разыграли 11 комплектов наград.
Во второй турнирный день саночницы Виктория Демченко и Олеся Михайленко заняли первое место в спринте на двухместных санях. Еще одно золото досталось Дарье Олесик в одиночном спринте среди женщин.
В мужских одноместных санях Павел Репилов занял третье место.
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