Саночники из Подмосковья выйдут на старт Олимпийских игр-2026

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области сообщает, что первыми из представителей Подмосковья в составе национальной команды на Олимпийских играх-2026 выступят саночники Дарья Олесик и Павел Репилов.

Соревнования по санному спорту в рамках Олимпиады в Италии пройдут с 7 по 12 февраля. Павел Репилов выйдет на трассу 7 и 8 февраля, а Дарья Олесик — 9 и 10 февраля. Всего в состязаниях по санному спорту будут участвовать 106 атлетов из 19 стран, которые поборются за пять комплектов наград.

Всего в национальной команде на Олимпийских играх регион будет представлять четыре спортсмена — это самый многочисленный состав от одного региона.

Также известно, что 16 февраля в соревнованиях горнолыжников примет участие Семен Ефимов, а конькобежка Анастасия Семенова будет выступать в дисциплине «масс-старт» 21 февраля.

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

