Санобработку 76 тысяч кубометров зернохранилищ провели в Подмосковье с января

В Московской области продолжаются масштабные работы по защите агропромышленной инфраструктуры. С начала года специалисты филиала «ЦОК АПК» по столичному региону провели санитарную обработку 76,5 тысячи кубометров элеваторов, зернохранилищ, складских и производственных помещений.

Кроме того, за этот период обеззаразили свыше 17,5 тысячи тонн подкарантинной продукции.

Мероприятия охватили сразу несколько муниципалитетов, включая Зарайск, Луховицы, Каширу, Серебряные Пруды и Долгопрудный.

Такая обработка — обязательный элемент системы сохранения урожая и обеспечения безопасности продукции. Современные препараты широкого спектра действия позволяют эффективно уничтожать насекомых-вредителей, а также возбудителей инфекционных и бактериальных заболеваний.

Своевременная санитарная обработка минимизирует риски потерь и гарантирует, что продукция дойдет до потребителя в надлежащем качестве.

Параллельно с защитными мерами регион активно наращивает мощности для хранения урожая. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что развитие складской инфраструктуры — один из ключевых факторов укрепления продовольственной безопасности.

Яркий пример — Луховицы, где компания «СПК им. Ленина» возводит вторую и третью очереди хранилища. Реализация проекта позволит увеличить общую вместимость на 24 тысячи тонн, доведя ее до 42 тысяч.

В Дмитровском округе агрофирма «Бунятино» планирует ввести в эксплуатацию три картофелехранилища, каждое из которых будет рассчитано на три тысячи тонн товара.