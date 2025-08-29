Санитарные рубки деревьев завершат на участке 1,6 гектара в Коломне

Продолжаются санитарные рубки деревьев в лесозащитной полосе рядом с селом Городец и поселком Сосновый Бор городского округа Коломна. Сейчас очищают участок размером 1,6 гектара.

По словам старшего участкового лесничего Маливского лесничества Павла Макарова, специалисты завершили там саму рубку, но расчистку территории пока не закончили. Сейчас подрядчики вывозят спиленную древесину.

Это последний из пяти запланированных участков вырубки общей площадью около 14 гектаров. Все мелкие порубочные остатки рабочие сжигают на специализированной площадке. Процесс контролируют сотрудники лесничества и представители фирмы-подрядчика. Участки, на которых проводят работы, обеспечили всем необходимым оборудованием для пожаротушения: лопатами и компактными ранцевыми огнетушителями.

Павел Макаров подчеркнул, что такие мероприятия предварительно согласовывают с администрацией городского округа Коломна и сотрудниками МЧС. Древесину можно сжигать только при благоприятных погодных условиях: влажном воздухе и отсутствии ветра. Такие меры предотвращают распространение пламени.