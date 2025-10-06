Санитарные рубки деревьев провели в Орехово-Зуевском округе

Мероприятия по оздоровлению лесных территорий продолжаются в муниципалитете. Специалисты местного филиала «Мособллеса» работают на участках, поврежденных в результате пожаров и ветровалов.

В Анциферовском участковом лесничестве у поселка Асташково полностью завершили работы на ветровальном участке площадью около гектара. На территории уже посадили новые деревья.

В Белавинском участковом лесничестве у садового товарищества «Радуга» продолжается разработка лесосеки после ветровала. Общая площадь участка составляет 11,4 гектара, санитарную рубку провели на 5,5 гектара.

В Зуевском участковом лесничестве вблизи деревни Нажицы ведутся работы на площади 9,6 гектара, пострадавшей от лесного пожара. Сейчас специалисты приступили к очистке лесосек от порубочных остатков для подготовки участка к посадке новых деревьев.

«Все участки, пройденные рубкой, в обязательном порядке будут подготовлены и включены в план по лесовосстановлению на ближайший год. На месте погибшего будет создан новый, здоровый лес», — рассказала начальник отдела лесного хозяйства Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Светлана Зубанова.