Санитарные работы проведут на лыжероллерной трассе в Одинцове

Сейчас для тренировок доступен круг 600 метров. Также администрация парка предупреждает жителей, что на трассе будет работать специальная техника. В этот период лучше воздержаться от тренировок на трассе 6 километров и выбирать альтернативные маршруты для прогулок и занятий спортом.

С приходом холодов специалисты приступают к выполнению санитарных работ, чтобы обеспечить чистоту и порядок в зеленых зонах даже в холодное время года. Одной из главных задач является уборка опавших листьев. Рабочие тщательно собираются листья, чтобы предотвратить их разложение и развитие плесени. Кроме того, уход за деревьями – неотъемлемая часть таких работ. Обрезка сухих ветвей, осмотр на наличие повреждений и подготовка к зимнему покою помогает деревьям легче перенести зиму.