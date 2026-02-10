Санитарные мероприятия в Подмосковье: планы на 2026 год

В 2026 году в Подмосковье проведут масштабные санитарно-оздоровительные работы в лесном фонде. Общая площадь территорий, на которых будут проводиться мероприятия, составит 6,5 тысяч гектаров.

Планируется провести: * сплошные санитарные рубки на площади 500 гектаров в насаждениях, потерявших биологическую устойчивость; * выборочные санитарные рубки на 1 тысяче гектаров, где выявлены проблемы; * уборку неликвидной древесины на 5 тысячах гектаров; * рубку 4 тысяч аварийных деревьев.

Приоритет будет отдан участкам, расположенным вблизи населенных пунктов, социальных объектов и вдоль дорог. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей.

Все меры направлены на сохранение и восстановление лесного фонда Подмосковья в рамках программы «Здоровый и чистый лес». Для устойчивого развития экосистем в текущем году будут проведены лесовосстановительные мероприятия на площади более 2 тысяч гектаров.