Санитарные мероприятия начались в Истринском лесничестве

В Опалиховском участковом лесничестве Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» начались санитарно-оздоровительные работы. У деревни Александровка и вдоль Новорижского шоссе рядом с поселком Ильинское-Усово в Красногорском округе проводится уборка неликвидной древесины.

В Ильинской роще, рядом с селом Ильинское, на участке площадью 5,7 гектара работы уже завершили. Как сообщил старший участковый лесничий Истринского филиала Леонид Петров, специалисты выполняют часть мероприятий своими силами, а также привлекают подрядные организации.

Он отметил, что поврежденные и упавшие деревья распиливают, складывают в поленницы и оставляют перегнивать. Это помогает улучшить состояние леса, способствует росту новых деревьев и развитию экосистемы.