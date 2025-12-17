Санитарную уборку провели на 10 тысячах животноводческих объектах Подмосковья

В Подмосковье идет работа по обеспечению санитарной безопасности агропромышленных предприятий. С начала года ветеринары провели дезинфекцию на более чем 10 тысячах животноводческих объектов. Площадь обработки превысила 959 миллионов квадратных метров.

Мера является профилактической для всех организаций, которые производят, хранят или перевозят продукцию животного происхождения. Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, помещения обеззараживают в том числе современными методами — холодным и горячим туманом. После каждой процедуры следует проверка качества работ.

Плановые мероприятия помогают сократить риски возникновения и распространения заболеваний сельхозживотных, что напрямую влияет на безопасность и качество производимой продукции.

Работа по направлению продолжается в установленном порядке.