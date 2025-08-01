Санитарную рубку провели в лесном массиве в Домодедове

В Домодедове расчистили от сухостоя и аварийных деревьев четыре гектара лесного массива в районе микрорайона Белые Столбы. Работы провели сотрудники подольского филиала «Мособллес».

Специалисты расчистили территорию от больных и погибших деревьев, которые могут стать источником распространения вредителей. Особое внимание уделили участкам, расположенным вблизи жилой застройки и дорог.

Рабочие также очистили четыре гектара леса в районе улицы Осипенко. Такие работы улучшают состояние среды, помогают предотвратить чрезвычайные ситуации и природные пожары.

«Задача подобных мероприятий — не просто навести порядок в лесу, а создать устойчивую и безопасную среду рядом с населенными пунктами. Своевременное удаление больных и сухих деревьев снижает риски для жителей и поддерживает природный баланс», — подчеркнула Марина Мальцева, начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации городского округа Домодедово.

Санитарная очистка — это важная часть комплексной работы по охране и восстановлению лесных массивов. Работы в округе будут продолжены.