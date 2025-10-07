Санитарную рубку начали в Луковском участковом лесничестве в Ногинске

На территории Луковского участкового лесничества проходят важные санитарные работы, направленные на восстановление лесного массива. В этом районе, рядом с деревней Черново, выполняются сплошные санитарные рубки на площади 3,1 гектара.

Мероприятия осуществляются согласно установленному государственному заданию. Порубочные остатки аккуратно складываются в кучи для последующего сжигания после завершения пожароопасного сезона. В течение трех лет на этом участке планируется провести лесовосстановление, включая посадку новых деревьев, как отметил старший участковый лесничий Анатолий Кочин.

Проведение таких мероприятий помогает предотвратить распространение вредителей и болезней, поддерживая экологическое равновесие в лесах.

Эти меры направлены на улучшение состояния лесных массивов и снижение риска возникновения пожаров. Работы инициированы после проведения специальных обследований, которые выявили участки, нуждающиеся в особом уходе.