Санитарную рубку леса вдоль дорог и населенных пунктов проведут в Серпухове

В Серпухове продолжаются работы по санитарной очистке лесов вдоль дорог и населенных пунктов. Специалисты уделяют особое внимание лесным территориям, расположенным рядом с автомобильными дорогами и жилыми массивами.

В рамках проводимых мероприятий выполняются сплошные и выборочные санитарные рубки, а также вывозится неликвидная древесина. Основные задачи этих работ — борьба с вредителями, снижение риска лесных пожаров и обеспечение безопасности для отдыхающих в лесу жителей.

По словам главы городского округа Серпухов Алексея Шимко, сотрудники филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» проводят уборку неликвидной древесины в Занарском участковом лесничестве, вблизи поселка Оболенск, вдоль трассы А-108 и рядом с СНТ «Ветеран». Общая площадь работ составляет 88,1 гектара, из которых уже выполнено около 40%.

Кроме того, в июне в рамках акции «Чистый лес» была очищена от валежника и сухостоя территория площадью 1,5 гектара в квартале 75 Шатовского участкового лесничества.

Глава округа подчеркнул, что работы по санитарной очистке лесов будут продолжены.