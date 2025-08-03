Санитарную рубку леса провели в поселке Колычево в Можайске

Специалисты Бородинского филиала «Мособллес» очистили от неликвидной древесины более 130 гектаров леса в Можайском округе. Сейчас они приступили к уборке массива в поселке Колычево.

Лесные насаждения в поселке были искусственно созданы 70 лет назад. Сейчас проходит естественный процесс отпада части деревьев, именно их убирают рабочие. Общая площадь участка — около 20 гектаров. Обработали уже более половины. При этом ежедневно трудятся около пяти человек.

Санитарную рубку также проводят вблизи деревень Корытово, Гриднево, Ивакино и Антоново. Всего на территории лесного фонда Можайского округа таких мероприятий запланировано на площади 134 гектара.

Отметим, в муниципалитете регулярно проходят экологические акции по восстановлению лесного фонда. Например, в поселке Колычево представители власти, школьники, волонтеры и активные жители высадили 1500 молодых сеянцев ели.