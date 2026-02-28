Санитарную рубку леса проведут в Истре на 17 участках

В Новоиерусалимском участковом лесничестве, недалеко от деревни Андреевское, начались работы по санитарной рубке. Всего в этом году очистят 17 лесных участков общей площадью более восьми гектаров.

Специалисты удалят все нежизнеспособные деревья. То, что остается после вырубки, сжигают под присмотром специалистов. Освободившиеся площади затем засадят новыми молодыми деревьями.

Неживой лес представляет серьезную опасность: сухостойные деревья могут неожиданно упасть и нанести травму людям, а в случае лесного пожара они усугубляют ситуацию. Кроме того, погибшие деревья часто бывают заражены стволовой гнилью и жуком-короедом, что создает угрозу для здоровой растительности — болезнь может распространиться на большие территории.

Работы по гигиенической вырубке леса проводят в холодное время года, когда инфекции не так активны. Это позволяет минимизировать риск распространения заболеваний и обеспечить безопасность лесных массивов.