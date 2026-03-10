Санитарную рубку леса начали в Воскресенске

Выборочные работы стартовали на территории Виноградовского филиала «Мособллеса» вблизи города Белозерский. Рубке подлежат сухостойные, поврежденные и пораженные болезнями деревья на общей площади 2,45 гектара.

Участок находится в квартале 30 Виноградовского участкового лесничества. Как сообщил заместитель директора филиала Николай Гордеев, санитарные мероприятия назначены по результатам лесопатологического обследования, которое выявило сухостой, бурелом и ветровал.

На подъездных путях к месту работ установили аншлаги и деляночные столбы с информацией о проводимой рубке. Это позволит информировать местных жителей и посетителей леса о ведущихся мероприятиях.

Санитарно-оздоровительные мероприятия направлены на оздоровление лесного массива и предотвращение распространения вредителей и болезней. Проведение таких рубок способствует улучшению состояния леса и снижению пожарной опасности.