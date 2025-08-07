Санитарную рубку деревьев провели в поселке Фосфоритный в Воскресенске

Специалисты областного государственного автономного учреждения «Мособллес» регулярно проводят санитарную рубку деревьев. На этот раз они обработали лесополосу вдоль дороги «Хорлово-Фосфоритный».

Во время санитарной рубки специалисты удаляют упавшие и поврежденные ветром деревья.

«Работы проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности и согласно графику. После их завершения на данном участке будет проведено лесовосстановление — высадка новых деревьев», — отметил старший участковый лесничий Хорловского участкового лесничества ГАУ МО «Мособллес» Николай Гражданцев.

Санитарная рубка помогает в борьбе с короедом и болезнями леса, а также является профилактикой лесных пожаров.

Отметим, во время работ выставляют предупреждающие знаки с указанием контактного телефона, а также специальными столбами обозначают границы.