Санитарную рубку деревьев провели в парках Ленинского округа

Санитарно-оздоровительные мероприятия прошли в парковых и лесопарковых зонах округа. В Тимоховском парке, в частности, вырубили около 20 аварийных и сухостойных деревьев.

Площадь Тимоховского парка составляет более 13 гектаров, а санитарная рубка была проведена на территории площадью 5 гектаров. Директор МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов рассказал, что аварийные деревья и сухостой угрожают не только безопасности посетителей, но и экосистеме, так как на них могут развиваться микроорганизмы и вредители. Спиленные деревья будут утилизированы, древесина переработана в щепу и использована в качестве покрытия для грунтовых дорожек.

Осенью вместо 21 срубленного дерева планируют посадить более 40 новых саженцев. Основными породами для восстановления зеленого фонда выбраны сосны, клены и дубы, которые должны обогатить экосистему парка.

Санитарная рубка в парках и лесопарках округа проводится регулярно, по мере выявления аварийных деревьев и результатам дендрологического обследования.