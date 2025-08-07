Санитарную рубку деревьев провели в лесных массивах Солнечногорска

В рамках комплексных мероприятий по поддержанию здоровья лесных массивов и предотвращению распространения вредителей и болезней в городском округе продолжаются активные работы по очистке лесов от неликвидной древесины и проведению выборочных санитарных рубок.

По запросам местных жителей, специалисты уже провели уборку леса в окрестностях поселка Санатория МО на площади около шести гектаров, вдоль дороги, соединяющей деревню Лопотово с базой отдыха, на площади порядка двух гектаров, а также вдоль трассы А-107 между деревнями Хоругвино и Рождествено на площади более семи гектаров. Помимо этого, в районе деревни Льялово на площади 17,5 гектара были проведены выборочные санитарные рубки.

«Основная цель проводимых мероприятий — поддержание здоровья наших лесов. Своевременное удаление поврежденных и засохших деревьев позволяет улучшить общее санитарное состояние лесного массива, предотвращает распространение опасных насекомых и заболеваний растений, а также существенно снижает вероятность возникновения лесных пожаров. Такой комплексный подход направлен на сохранение природной ценности и экологического благополучия нашего округа», — подчеркнул заместитель главы Солнечногорска Леонид Степанов.

Работы проводились как около населенных пунктов, так и вдоль автодорог, охватывая общую площадь более 40 гектаров лесных насаждений. Эти меры необходимы для поддержания стабильности лесных экосистем и обеспечения безопасности жителей.