Санитарную очистку Щуровских прудов проведут в Коломне

Каскад Щуровских прудов в городском округе Коломна очистят от лишней растительности и мусора. В администрацию обратились местные жители с просьбой привести в порядок водоемы.

В рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» администрация Коломны выбрала подрядчика и заключила муниципальный контракт, чтобы облагородить Щуровские пруды. По нему на четырех водоемах проведут санитарную очистку.

«Ряску, водоросли, камыши — всю растительность, что засоряет водную гладь, — сотрудники подрядной организации удалят, а потом утилизируют. Кроме того, рабочие уберут сухостой и кронируют или выпилят лишние деревья вдоль береговой линии», — поделилась начальник отдела экологии администрации городского округа Коломна Мария Красюкова.

Специалисты очистят воду и от затонувших бревен, веток и мусора.

Отметим, также в Коломне сейчас приводят в порядок озеро Рама в деревне Жиливо, реки Коломенка, Москва и Ока.

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